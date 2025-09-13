Гарсия высказался о втором голе «Динамо» в ворота «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался о втором голе столичного «Динамо» в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли вничью — 2:2.

«Что касается возможного фола на Маркиньосе, если не отменили гол, значит, не отменили. Я не пересматривал этот момент, но такое случается каждую неделю», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» располагается на седьмой строчке, заработав 12 очков. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 16 очков.