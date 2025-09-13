Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
22:05 Мск
Форвард «Спартака» Гарсия: Джику и Ву покажут своей игрой, чего они стоят

Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался о новичках команды Кристофере Ву и Александере Джику, пополнивших команду в минувшее трансферное окно.

«Я думаю, что Джику и Ву сами своей игрой покажут, какие они футболисты и чего стоят. Я всегда рад, когда в команду приходят новые игроки», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

5 сентября официальный телеграм-канал «Спартака» сообщил о переходе из французского «Ренна» 23-летнего камерунского центрального защитника Кристофера Ву. 9 сентября было официально объявлено о трансфере из турецкого «Фенербахче» 31-летнего ганского центрального защитника Александера Джику.

