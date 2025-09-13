«Ювентус» — «Интер»: Чалханоглу оформил дубль на 65-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ювентус» и «Интер». Игра проходит на стадионе «Альянц» (Турин). В данный момент счёт в матче 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу забил свой второй мяч на 65-й минуте. Ранее в матче счёт открыл защитник «Ювентуса» Ллойд Келли на 14-й минуте, а Чалханоглу восстановил равенство на 30-й минуте. Через восемь минут турецкий нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз дальним ударом вывел вперёд хозяев.
После двух туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Интер» заработал три очка и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Наполи» с шестью очками.
