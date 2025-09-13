Форвард «Спартака» Гарсия прокомментировал ничью в матче с «Динамо»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия поделился эмоциями после ничьей с московским «Динамо» (2:2) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

«Будучи футболистом, всегда хочется только побеждать, но у «Динамо» и у нас были моменты, поэтому ничья есть ничья. Конечно, после этого матча мы продолжаем борьбу за чемпионство. Это футбол, и всякое может случиться. У нас есть цели, к которым будем продолжать двигаться», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.