«Краснодар» — «Акрон»: Виктор Са открыл счёт на 14-й минуте

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Команды играют в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 14-й минуте нападающий «Краснодара» Виктор Са открыл счёт в матче.

После семи сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 14-й строчке, у команды шесть очков.