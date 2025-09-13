Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» — «Акрон»: Виктор Са открыл счёт на 14-й минуте

«Краснодар» — «Акрон»: Виктор Са открыл счёт на 14-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Команды играют в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Са – 14'     1:1 Дзюба – 23'     2:1 Кривцов – 76'    

На 14-й минуте нападающий «Краснодара» Виктор Са открыл счёт в матче.

После семи сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 14-й строчке, у команды шесть очков.

Материалы по теме
«Краснодар» забил второй мяч «Акрону»! Необычная замена Кордобы сработала! LIVE
Live
«Краснодар» забил второй мяч «Акрону»! Необычная замена Кордобы сработала! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android