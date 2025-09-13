Скидки
Главная Футбол Новости

Гарсия: моя задача — помочь «Спартаку», а не отвечать требованиям каких-то критиков

Гарсия: моя задача — помочь «Спартаку», а не отвечать требованиям каких-то критиков
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался о критике в свой адрес после матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо». Команды сыграли вничью — 2:2, Гарсия сделал дубль.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

— Можно ли сказать, что сегодняшней игрой вы ответили критикам?
— Я здесь не для того, чтобы отвечать критикам, а для того, чтобы делать свою работу и играть в футбол. Я всегда стараюсь это делать. На мой взгляд, моя задача – не отвечать требованиям каких-то критиков, а только помочь команде и произвести впечатление на команду своей игрой, — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

