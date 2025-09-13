Гарсия: моя задача — помочь «Спартаку», а не отвечать требованиям каких-то критиков

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия высказался о критике в свой адрес после матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо». Команды сыграли вничью — 2:2, Гарсия сделал дубль.

— Можно ли сказать, что сегодняшней игрой вы ответили критикам?

— Я здесь не для того, чтобы отвечать критикам, а для того, чтобы делать свою работу и играть в футбол. Я всегда стараюсь это делать. На мой взгляд, моя задача – не отвечать требованиям каких-то критиков, а только помочь команде и произвести впечатление на команду своей игрой, — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.