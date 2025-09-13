«Хотел заплакать». Тюкавин поделился эмоциями от возвращения после тяжёлой травмы

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём возвращении на поле после травмы крестообразных связок колена. Форвард вышел на замену в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2), сыграв впервые с марта.

«Очень рад вернуться на поле. Прошло шесть с половиной месяцев, я ждал этого момента. Готовился, тяжело работал. Жаль, что не удалось победить, но я рад вернуться.

В моменте, когда я мог забить, мы быстро разыграли штрафной, Бителло хорошо отдал. Мяч прилетел ко мне, а я, как всегда, запереживал, и удар не получился. Будем работать. Не всё сразу будет получаться, так что не ждите от меня «вау» сразу.

Психологически этот выход на поле воспринимался хорошо и спокойно. У меня вроде нет боязни после травмы. Когда выходил на поле, были мурашки, хотел заплакать даже. Не передать эти эмоции», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.