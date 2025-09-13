Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотел заплакать». Тюкавин поделился эмоциями от возвращения после тяжёлой травмы

«Хотел заплакать». Тюкавин поделился эмоциями от возвращения после тяжёлой травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём возвращении на поле после травмы крестообразных связок колена. Форвард вышел на замену в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2), сыграв впервые с марта.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Очень рад вернуться на поле. Прошло шесть с половиной месяцев, я ждал этого момента. Готовился, тяжело работал. Жаль, что не удалось победить, но я рад вернуться.

В моменте, когда я мог забить, мы быстро разыграли штрафной, Бителло хорошо отдал. Мяч прилетел ко мне, а я, как всегда, запереживал, и удар не получился. Будем работать. Не всё сразу будет получаться, так что не ждите от меня «вау» сразу.

Психологически этот выход на поле воспринимался хорошо и спокойно. У меня вроде нет боязни после травмы. Когда выходил на поле, были мурашки, хотел заплакать даже. Не передать эти эмоции», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Материалы по теме
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android