Главная Футбол Новости

Тюкавин назвал свою цель после официального возвращения на поле

Тюкавин назвал свою цель после официального возвращения на поле
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своей цели после восстановления от травмы «крестов». Форвард впервые в сезоне появился на поле на 79-й минуте в матче 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», который завершился со счётом 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Моя цель на ближайшие матчи — набирать кондиции через игры. Тренировки тренировками, но игры — это другое. Впереди кубковая встреча, возможно, получится поучаствовать больше», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» располагается на седьмой строчке, заработав 12 очков. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 16 очков.

