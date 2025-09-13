Тюкавин назвал свою цель после официального возвращения на поле

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своей цели после восстановления от травмы «крестов». Форвард впервые в сезоне появился на поле на 79-й минуте в матче 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», который завершился со счётом 2:2.

«Моя цель на ближайшие матчи — набирать кондиции через игры. Тренировки тренировками, но игры — это другое. Впереди кубковая встреча, возможно, получится поучаствовать больше», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» располагается на седьмой строчке, заработав 12 очков. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 16 очков.