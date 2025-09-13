«Краснодар» — «Акрон»: Дзюба сравнял счёт на 23-й минуте
Поделиться
В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Команды играют в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Са – 14' 1:1 Дзюба – 23' 2:1 Кривцов – 76'
На 23-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.
После семи сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 14-й строчке, у команды шесть очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 сентября 2025
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:31
-
20:26
-
20:16
-
20:12
-
20:11
-
20:10
-
20:09
-
20:06
-
20:05
-
20:04
-
20:02
-
19:59
-
19:59
-
19:56
-
19:56
-
19:56
-
19:53
-
19:52
-
19:49
-
19:45
-
19:45
-
19:42
-
19:41
-
19:41
-
19:40
-
19:36