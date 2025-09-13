Форвард «Динамо» Тюкавин назвал Карпина требовательным тренером
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о работе с главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным после матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
— Как тебе Карпин?
— Всё хорошо. Валерий Георгиевич требовательный. Работаем как надо, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
Константин Тюкавин впервые появился на поле в составе «Динамо» при Валерии Карпине, выйдя на замену во втором тайме. Форвард восстанавливался после травмы крестообразных связок колена, полученной в матче 19-го тура РПЛ-2024/2025 с «Ростовом» (1:1) в марте текущего года.
