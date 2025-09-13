Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Тюкавин назвал Карпина требовательным тренером

Форвард «Динамо» Тюкавин назвал Карпина требовательным тренером
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о работе с главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным после матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:2). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

— Как тебе Карпин?
— Всё хорошо. Валерий Георгиевич требовательный. Работаем как надо, — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Константин Тюкавин впервые появился на поле в составе «Динамо» при Валерии Карпине, выйдя на замену во втором тайме. Форвард восстанавливался после травмы крестообразных связок колена, полученной в матче 19-го тура РПЛ-2024/2025 с «Ростовом» (1:1) в марте текущего года.

Материалы по теме
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android