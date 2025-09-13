Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Тюкавин: «Динамо» заслужило победу над «Спартаком»

Константин Тюкавин: «Динамо» заслужило победу над «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о ничейном результате в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Динамо» заслужило победу над «Спартаком», но, к сожалению, счёт 2:2. Глупейшие ошибки в обороне. Разберём и будем работать. Ничего не меняется.

Я тренировался в общей группе последний месяц, провёл двухстороннюю игру и хорошо себя чувствовал. Знал, что выйду в матче со «Спартаком», но не знал, на какой минуте. Поэтому готовился», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» располагается на седьмой строчке, заработав 12 очков. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 16 очков.

Материалы по теме
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android