Константин Тюкавин: «Динамо» заслужило победу над «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о ничейном результате в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (2:2).

«Динамо» заслужило победу над «Спартаком», но, к сожалению, счёт 2:2. Глупейшие ошибки в обороне. Разберём и будем работать. Ничего не меняется.

Я тренировался в общей группе последний месяц, провёл двухстороннюю игру и хорошо себя чувствовал. Знал, что выйду в матче со «Спартаком», но не знал, на какой минуте. Поэтому готовился», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» располагается на седьмой строчке, заработав 12 очков. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 16 очков.