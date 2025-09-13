Тюкавин: начало сезона для «Динамо» так себе, болельщики ожидали не этого

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о не самом удачном начале сезона для бело-голубых. Команда одержала лишь две победы в восьми встречах Мир Российской Премьер-Лиги под руководством Валерия Карпина.

«Начало сезона — так себе. Болельщики и вообще все ожидали не этого, но как есть. Мне кажется, только нам соперники забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой. Непонятно», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После восьми проведённых матчей «Динамо» занимает восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых девять очков.