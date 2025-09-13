Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тюкавин: начало сезона для «Динамо» так себе, болельщики ожидали не этого

Тюкавин: начало сезона для «Динамо» так себе, болельщики ожидали не этого
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о не самом удачном начале сезона для бело-голубых. Команда одержала лишь две победы в восьми встречах Мир Российской Премьер-Лиги под руководством Валерия Карпина.

«Начало сезона — так себе. Болельщики и вообще все ожидали не этого, но как есть. Мне кажется, только нам соперники забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой. Непонятно», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После восьми проведённых матчей «Динамо» занимает восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых девять очков.

Материалы по теме
«Динамо» под руководством Карпина одержало всего две победы в восьми турах РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android