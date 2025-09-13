Александер Джику: предложение «Спартака» было для меня лучшим

Защитник «Спартака» Александер Джику после матча 8-го тура Мир РПЛ со столичным «Динамо» (2:2), в котором футболист отыграл все 90 минут, рассказал, как проходил его трансфер в стан красно-белых.

«У меня был опыт игры в Европе, в еврокубках. Может, и здесь через пару лет что-то изменится и будем играть. Для меня предложение «Спартака» было лучшим.

По-моему, это не было длинным трансфером, не было проблем. Я просто ждал. Клубам нужно время, чтобы договориться.

Я провёл в «Фенербахче» отличные два сезона, но в этом не очень много играл. Я поговорил с руководством, они сказали, что кого-то надо продать. Понимал, что настало время уйти. Когда со мной связался «Спартак», они предложили интересный проект», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее Джику выступал за «Фенербахче». Александер провёл в составе турецкого клуба 75 матчей во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.