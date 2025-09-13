Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Джику: мы с Жедсоном были соперниками, но сейчас он практически мой брат

Новичок московского «Спартака» Александер Джику высказался о взаимоотношениях с полузащитником красно-белых Жедсоном Фернандешем. Оба футболиста присоединились к столичному клубу в летнее трансферное окно.

«Раньше мы были соперниками. Когда вы соперники, вы практически как на войне. Но сейчас Жедсон — мой сокомандник. Он практически мой брат», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Александер Джику перешёл в «Спартак» из турецкого «Фенербахче» в последние дни летнего трансферного окна. Ранее красно-белые подписали португальца Жедсона Фернандеша, который также выступал в турецкой Суперлиге, но в составе «Бешикташа».

