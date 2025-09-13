Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Джику: меня не беспокоит лимит на легионеров, в Турции он тоже есть

Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщал, что в ближайшие годы лимит на легионеров достигнет показателей пяти иностранцев на поле при 10 в заявке.

«Я не знаю, что вводят ужесточение лимита на легионеров. Меня это не очень беспокоит. В Турции тоже есть лимит на легионеров. Если ты показываешь свои качества, ты будешь играть в старте», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» (12) занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

