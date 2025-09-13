Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Александер Джику высказался о дебюте за «Спартак» в матче с «Динамо»

Александер Джику высказался о дебюте за «Спартак» в матче с «Динамо»
Защитник «Спартака» Александер Джику высказался о своём дебюте в составе красно-белых в матче 8-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Я был очень счастлив провести первые минуты на поле с новой командой, но очень жаль, что мы не выиграли. Надеюсь, в следующий раз это получится. Мне кажется, что в РПЛ очень высокая конкуренция. А сегодняшний соперник играл очень хорошо, но я был к этому готов.

«Динамо» хорошо играло как команда, поэтому не хочу выделять кого-то отдельно. В целом не очень люблю говорить про соперника, больше люблю говорить про свою команду. На мой взгляд, мы начали игру хорошо, однако потом был отрезок, когда пропустили два мяча. Затем мы собрались, начали атаковать, но, к сожалению, не удалось выиграть.

Первый этап адаптации прошёл хорошо, потому что в «Спартаке» все очень приятные люди. Я здесь всего лишь несколько дней, однако мне всё очень нравится. Тот факт, что у нас такая сплочённая команда, это хороший фундамент для того, чтобы мы играли лучше», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

