Осер — Монако. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Джику ответил, что знает о Георгии Джикии

Новичок московского «Спартака» Александер Джику ответил на вопрос об экс-капитане красно-белых Георгии Джикии. Россиянин покинул московский клуб в статусе свободного агента летом 2024 года.

«Да, многие люди рассказывали мне о Джикии. К сожалению, не знаю о нём, но почитаю», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Минувшим летом Георгий Джикия перебрался в «Антальяспор» из чемпионата Турции. Александер Джику перешёл в «Спартак» из турецкого «Фенербахче». Центральный защитник сборной Ганы дебютировал за красно-белых в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2).

