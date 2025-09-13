Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
22:05 Мск
Новичок «Спартака» Джику оценил эмоциональность Деяна Станковича

Комментарии

Защитник «Спартака» Александер Джику после матча 8-го тура Мир РПЛ со столичным «Динамо» (2:2) ответил на вопрос об эмоциональности главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Специалист получил красную карточку за агрессивное поведение.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

— Деян Станкович показывал себя таким эмоциональным в тренировках?
— Мне сказали, что в прошлом году Деян Станкович был более эмоциональным, но потом начал успокаиваться. Всегда бывают такие ситуации, когда что-то такое происходит, когда нормально разозлиться или проявить эмоции. Лично я предпочитаю таких тренеров.

Станкович — отличный парень, очень приятный человек и хороший тренер. Было видно, что он очень хорошо подготовился к игре. В целом очень приятный, — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
Все новости

