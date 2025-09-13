Новичок «Спартака» Джику оценил эмоциональность Деяна Станковича

Защитник «Спартака» Александер Джику после матча 8-го тура Мир РПЛ со столичным «Динамо» (2:2) ответил на вопрос об эмоциональности главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Специалист получил красную карточку за агрессивное поведение.

— Деян Станкович показывал себя таким эмоциональным в тренировках?

— Мне сказали, что в прошлом году Деян Станкович был более эмоциональным, но потом начал успокаиваться. Всегда бывают такие ситуации, когда что-то такое происходит, когда нормально разозлиться или проявить эмоции. Лично я предпочитаю таких тренеров.

Станкович — отличный парень, очень приятный человек и хороший тренер. Было видно, что он очень хорошо подготовился к игре. В целом очень приятный, — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.