Бразильский полузащитник «Динамо» Рубенс высказался о дубле Бителло в ворота «Спартака»

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Рубенс высказался о дубле соотечественника Бителло в ворота «Спартака» в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграли вничью — 2:2.
«Бителло заслуженно забил сегодня два гола и забрал награду лучшего игрока матча. Этот футболист очень сильно этого заслуживал. Мы его поздравили. Сейчас он себя нормально чувствует, но не так хорошо, потому что у него болит голова и кружится после удара. Но всё будет в порядке», — передаёт слова Рубенса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.
После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.
- 13 сентября 2025
