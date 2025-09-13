Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Спартака» Джику рассказал о своих сильных качествах

Новичок «Спартака» Джику рассказал о своих сильных качествах
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Александер Джику высказался о своих сильных качествах.

«Я не очень люблю говорить про себя, но мои хорошие качества: умение работать с мячом, единоборства и я люблю играть в футбол. Надеюсь, что покажу все свои качества на поле, чтобы о них не высказываться», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Александер Джику пополнил состав «Спартака» в последние дни трансферного окна. Он перешёл из турецкого «Фенербахче».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за восемь матчей. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 16 очков.

Материалы по теме
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android