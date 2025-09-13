Новичок «Спартака» Джику рассказал о своих сильных качествах

Защитник московского «Спартака» Александер Джику высказался о своих сильных качествах.

«Я не очень люблю говорить про себя, но мои хорошие качества: умение работать с мячом, единоборства и я люблю играть в футбол. Надеюсь, что покажу все свои качества на поле, чтобы о них не высказываться», — передаёт слова Джику корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Александер Джику пополнил состав «Спартака» в последние дни трансферного окна. Он перешёл из турецкого «Фенербахче».

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за восемь матчей. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 16 очков.