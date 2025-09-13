Хавбек «Динамо» Рубенс — о ничьей со «Спартаком»: тупые ошибки, мы играли лучше

Полузащитник московского «Динамо» Рубенс высказался о ничьей со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

«Это была хорошая игра. Это был лучший матч, который мы играли. Пропущенные голы — тупые ошибки, которые мы сами себе привезли. Нужно работать, чтобы улучшать игру и не допускать таких ошибок. Если бы их не было, победа была бы вполне возможна. Потому что мы играли лучше «Спартака», — передаёт слова Рубенса корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.