Станислав Черчесов прокомментировал ничью «Ахмата» с «Локомотивом» в 8-м туре РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о ничьей с московским «Локомотивом» (1:1) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 46'     1:1 Батраков – 79'    

— Думаю, зрителям понравился матч. С каждой игрой на трибунах их становится всё больше, что радует. «Локомотив» до сих пор не проигрывает в сезоне – это команда, играющая в хороший футбол. Мы не дотерпели, когда могли довести дело до логичного конца, но игра мне понравилась. Наши футболисты были раздосадованы этим счётом, и, если нас не устраивает ничья с «Локомотивом», значит, мы на правильном пути. Я поблагодарил ребят. Ничья в какой-то степени закономерна.

— Какой у вас остался осадок от ничьей после нереализованного момента с выходом один на один в конце матча?
— Конате не виним – он выбежал в атаку, но мяч попал ему в левую ногу. Там забить было нелегко.

— С чем была связана замена Ибишева?
— Его ударили по ноге. Надеемся, что он и Келиану будут готовы к игре с «Зенитом». Нам не хватает равнозначных замен в таких вынужденных ситуациях. Сейчас к нам подъехал Амади, есть также молодые футболисты, которых мы будем подтягивать в состав, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

