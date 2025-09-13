Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Николай Наумов предложил «Спартаку» сажать Станковича на трибуне во время матчей

Николай Наумов предложил «Спартаку» сажать Станковича на трибуне во время матчей
Комментарии

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на удаление главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (2:2). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Станкович мешает «Спартаку» своими действиями. Я бы на месте руководства клуба поступил бы так: «Ты тренируй команду, но на матчах будешь сидеть на трибуне». Он просто мешает футболистам своим поведением, импульсивностью и вечными апелляциями к судьям — он чрезмерно активен. Правильно Умяров в перерыве сказал: «Нам нужно думать не о судьях. Нам нужно реализовывать свои моменты и выигрывать». Мне кажется, «Спартак» будет выглядеть лучше, если Станковича не будет на скамейке», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.

