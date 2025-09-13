«Ювентус» — «Интер»: Кефрен Тюрам сравнял счёт на 83-й минуте

В эти минуты проходит матч 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ювентус» и «Интер». Игра проходит на стадионе «Альянц» (Турин). В данный момент счёт в матче 3:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен на 83-й минуте сравнял счёт. Ранее в матче счёт открыл защитник туринцев Ллойд Келли на 14-й минуте, а футболист «Интера» Хакан Чалханоглу восстановил равенство на 30-й минуте. Через восемь минут турецкий нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз дальним ударом вывел вперёд хозяев. Во втором тайме Хакан Чалханоглу забил свой второй мяч, сделав счёт равным. Нападающий «Интера» Маркус Тюрам забил на 76-й минуте и вывел миланцев вперёд.

После двух туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Интер» заработал три очка и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Наполи» с шестью очками.