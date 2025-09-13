Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шпилевский прокомментировал победу «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом»

Шпилевский прокомментировал победу «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Босельи – 41'     1:1 Томпсон – 45+1'     2:1 Босельи – 51'     3:1 Олусегун – 53'    
Удаления: Крашевский – 90+4' / нет

«Игра получилась нервной. На это повлияли два фактора. О первом говорить не буду, иначе меня оштрафуют. Второй фактор: надо было завершать эту игру раньше: моментов у нас было для этого достаточно.

Я доволен тем, как команда провела 70-75 минут матча. То, что мы требовали, ребята выполнили с лёгкостью, играя с большим желанием. Это меня очень порадовало. Но, повторю, надо было завершать эту игру раньше, не доводя её до нервной концовки. Впрочем, итог закономерен. Надо проанализировать этот матч, избавляться от того, что было не очень хорошо», — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Дубль Босельи помог «Пари НН» обыграть «Оренбург» в матче 8-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android