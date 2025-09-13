Шпилевский прокомментировал победу «Пари НН» в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (3:1).

«Игра получилась нервной. На это повлияли два фактора. О первом говорить не буду, иначе меня оштрафуют. Второй фактор: надо было завершать эту игру раньше: моментов у нас было для этого достаточно.

Я доволен тем, как команда провела 70-75 минут матча. То, что мы требовали, ребята выполнили с лёгкостью, играя с большим желанием. Это меня очень порадовало. Но, повторю, надо было завершать эту игру раньше, не доводя её до нервной концовки. Впрочем, итог закономерен. Надо проанализировать этот матч, избавляться от того, что было не очень хорошо», — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.