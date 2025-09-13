Скидки
Главная Футбол Новости

Ювентус — Интер, результат матча 13 сентября 2025, счет 4:3, Серия А 2025-2026

«Ювентус» вырвал победу у «Интера» в Серии А в матче с семью голами
Аудио-версия:
Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Ювентус» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Альянц» (Турин). Главным арбитром встречи выступил Андреа Коломбо. Хозяева поля победили со счётом 4:3.

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 3
Интер М
Милан
1:0 Келли – 14'     1:1 Чалханоглу – 30'     2:1 Йылдыз – 38'     2:2 Чалханоглу – 65'     2:3 Тюрам – 76'     3:3 Тюрам-Юльен – 83'     4:3 Аджич – 90+1'    

Счёт в матче открыл защитник туринцев Ллойд Келли на 14-й минуте. Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу восстановил равенство на 30-й минуте. Через восемь минут турецкий нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз дальним ударом вывел хозяев вперёд.

Во втором тайме Хакан Чалханоглу забил свой второй мяч, сделав счёт равным. Нападающий «Интера» Маркус Тюрам забил на 76-й минуте, выведя вперёд миланский клуб, но хавбек «зебр» Кефрен Тюрам-Юльен сравнял счёт на 83-й минуте. На 90+1-й минуте полузащитник Василие Аджич принёс победу «Ювентусу» дальним ударом — 4:3.

После трёх матчей итальянской Серии А «Ювентус» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Интер» заработал три очка и располагается на 11-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
