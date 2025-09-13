Джикия забил дебютный мяч за «Антальяспор», гол принёс клубу победу над «Самсунспором»

Российский защитник «Антальяспора» Георгий Джикия забил дебютный гол в составе турецкой команды. Футболист отличился на 46-й минуте матча 5-го тура Суперлиги Турции с «Самсунспором» (2:1). Мяч экс-капитана «Спартака» принёс победу команде из Антальи.

После пяти сыгранных матчей «Антальяпор» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда имеет в своём активе девять очков.

31-летний Джикия стал футболистом «Антальяспора» в июле 2025 года. За это время россиянин успел принять участие в пяти матчах турецкой Суперлиги, проведя на поле 397 минут. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.