Джикия забил дебютный мяч за «Антальяспор», гол принёс клубу победу над «Самсунспором»
Российский защитник «Антальяспора» Георгий Джикия забил дебютный гол в составе турецкой команды. Футболист отличился на 46-й минуте матча 5-го тура Суперлиги Турции с «Самсунспором» (2:1). Мяч экс-капитана «Спартака» принёс победу команде из Антальи.
Турция — Суперлига . 5-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Самсунспор
Самсун
Окончен
1 : 2
Антальяспор
Анталия
0:1 Дикмен – 21' 0:2 Джикия – 46' 1:2 Хольс – 51'
После пяти сыгранных матчей «Антальяпор» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда имеет в своём активе девять очков.
31-летний Джикия стал футболистом «Антальяспора» в июле 2025 года. За это время россиянин успел принять участие в пяти матчах турецкой Суперлиги, проведя на поле 397 минут. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.
