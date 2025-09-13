Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Бавария — Гамбург: результат матча 13 сентября, счет 5:0, 3-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» со счётом 5:0 разгромила «Гамбург» в 3-м туре Бундеслиги, у Кейна дубль
Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» и «Гамбург». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Тобиас Штилер. Победу со счётом 5:0 праздновали хозяева поля.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 0
Гамбург
Гамбург
1:0 Гнабри – 3'     2:0 Павлович – 9'     3:0 Кейн – 26'     4:0 Диас – 29'     5:0 Кейн – 62'    

На третьей минуте вингер Серж Гнабри открыл счёт. На девятой минуте опорник Александар Павлович удвоил преимущество «Баварии». На 26-й минуте нападающий Гарри Кейн реализовал пенальти. На 29-й минуте новичок команды Луис Диас забил четвёртый мяч. На 62-й минуте Кейн оформил дубль.

«Бавария» одержала третью победу в трёх турах и поднялась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с единственным очком на старте сезона располагается на 17-й строчке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
