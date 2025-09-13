«Бавария» со счётом 5:0 разгромила «Гамбург» в 3-м туре Бундеслиги, у Кейна дубль

Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Бавария» и «Гамбург». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Тобиас Штилер. Победу со счётом 5:0 праздновали хозяева поля.

На третьей минуте вингер Серж Гнабри открыл счёт. На девятой минуте опорник Александар Павлович удвоил преимущество «Баварии». На 26-й минуте нападающий Гарри Кейн реализовал пенальти. На 29-й минуте новичок команды Луис Диас забил четвёртый мяч. На 62-й минуте Кейн оформил дубль.

«Бавария» одержала третью победу в трёх турах и поднялась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Гамбург» с единственным очком на старте сезона располагается на 17-й строчке.