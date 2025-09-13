Иранский клуб «Персеполис» хочет подписать Владимира Ильина

Иранский клуб «Персеполис» сделал предложение российскому нападающему Владимиру Ильину, находящемуся в статусе свободного агента. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Персеполис» предлагает 33-летнему Ильину контракт до конца сезона с зарплатой € 440 тыс.

Последним клубом Ильина был воронежский «Факел». Он выступал за команду с лета 2024 года. Владимир перешёл в воронежский клуб из грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне на счету Ильина 28 матчей, четыре забитых мяча и две результативные передачи. Также форвард выступал за «Урал», «Краснодар», «Кубань», «Тосно», «Динамо» Санкт-Петербург и «Калугу».