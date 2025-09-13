Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Атлетик Б — Алавес, результат матча 13 сентября 2025, счет 0:1, Примера 2025-2026

«Атлетик» проиграл «Алавесу» в матче 4-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 4-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Алавес» из Витории. Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао). Главным арбитром матча выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Алавес
Витория
0:1 Беренгер – 57'    

Во втором тайме, на 58-й минуте, нападающий «басков» Алекс Беренгер забил мяч в свои ворота. Этот гол остался единственным в матче.

После этой встречи «Атлетик» с девятью очками находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» с семью очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «баски» сыграют с «Валенсией» на выезде 20 сентября. В этот же день «Алавес» дома проведёт встречу с «Севильей».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Захарян сыграл впервые за полгода! Но «Реал» победил даже в меньшинстве
