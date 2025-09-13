«Атлетик» проиграл «Алавесу» в матче 4-го тура Ла Лиги

Завершился матч 4-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Алавес» из Витории. Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао). Главным арбитром матча выступил Хосе Санчес Мартинес. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

Во втором тайме, на 58-й минуте, нападающий «басков» Алекс Беренгер забил мяч в свои ворота. Этот гол остался единственным в матче.

После этой встречи «Атлетик» с девятью очками находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Алавес» с семью очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «баски» сыграют с «Валенсией» на выезде 20 сентября. В этот же день «Алавес» дома проведёт встречу с «Севильей».