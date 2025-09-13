«Тоттенхэм» разгромил «Вест Хэм» в матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Лондон» в Англии. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джарред Джиллетт из Австралии. Победу со счётом 3:0 праздновали гости.

На 47-й минуте полузащитник Папе Матар Сарр вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 54-й минуте опорник «Вест Хэма» Томаш Соучек получил красную карточку. На 57-й минуте хавбек Лукас Бергвалль удвоил преимущество гостей. На 64-й минуте защитник Микки ван де Вен забил третий мяч «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» с девятью очками в четырёх матчах занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Вест Хэма» осталось три очка. Команда располагается на 18-й строчке.