Вест Хэм — Тоттенхэм: результат матча 13 сентября, счет 0:3, 4-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм» разгромил «Вест Хэм» в матче 4-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Лондон» в Англии. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джарред Джиллетт из Австралии. Победу со счётом 3:0 праздновали гости.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Сарр – 47'     0:2 Бергвалль – 57'     0:3 ван де Вен – 64'    
Удаления: Соучек – 54' / нет

На 47-й минуте полузащитник Папе Матар Сарр вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 54-й минуте опорник «Вест Хэма» Томаш Соучек получил красную карточку. На 57-й минуте хавбек Лукас Бергвалль удвоил преимущество гостей. На 64-й минуте защитник Микки ван де Вен забил третий мяч «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» с девятью очками в четырёх матчах занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Вест Хэма» осталось три очка. Команда располагается на 18-й строчке.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
