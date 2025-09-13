«Краснодар» — «Акрон»: Кривцов вывел «быков» вперёд на 76-й минуте
В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Команды играют в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 2:1 в пользу «быков».
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Са – 14' 1:1 Дзюба – 23' 2:1 Кривцов – 76'
Удаления: Коста – 88' / нет
На 76-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел «Краснодар» вперёд.
После семи сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 14-й строчке, у команды шесть очков.
