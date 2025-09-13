Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Краснодар — Акрон, результат матча 13 сентября 2025, счет 2:1, 8-й тур РПЛ 2025/2026

«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Команды играли в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Са – 14'     1:1 Дзюба – 23'     2:1 Кривцов – 76'    
Удаления: Коста – 88' / нет

На 14-й минуте нападающий «Краснодара» Виктор Са открыл счёт в матче. На 23-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. На 76-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел «быков» вперёд.

Отметим, что «Краснодар» заканчивал матч вдесятером после удаления защитника Диего Косты на 88-й минуте.

После восьми сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 14-й строчке, у команды шесть очков.

Комментарии
