Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ

Завершился матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Команды играли в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

На 14-й минуте нападающий «Краснодара» Виктор Са открыл счёт в матче. На 23-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар. На 76-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел «быков» вперёд.

Отметим, что «Краснодар» заканчивал матч вдесятером после удаления защитника Диего Косты на 88-й минуте.

После восьми сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 14-й строчке, у команды шесть очков.