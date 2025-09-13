22 917 зрителей посетили матч «Динамо» — «Спартак» в 8-м туре РПЛ

Число зрителей на дерби между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:2) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги составило 22 917 человек. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров.

На 19-й минуте нападающий гостей Ливай Гарсия воспользовался несогласованностью в обороне «Динамо» и открыл счёт в матче. На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Бителло забил ударом со штрафного. На 45+3-й минуте Бителло вывел «Динамо» вперёд. В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку. На 63-й минуте Ливай Гарсия оформил дубль.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.