Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета высказался о травме Эдегора в матче «Арсенала» с «Ноттингем Форест»

Артета высказался о травме Эдегора в матче «Арсенала» с «Ноттингем Форест»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что полузащитник Мартин Эдегор в матче 4-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (3:0) получил повторное повреждение плеча. Норвежец вышел в стартовом составе, но покинул поле на 18-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Субименди – 32'     2:0 Дьёкереш – 46'     3:0 Субименди – 79'    

«Да, похоже на то. Не знаю, то же ли это место, но травма очень похожа. Ему было некомфортно играть, он сыграл два матча за Норвегию, но, к сожалению, сегодня не смог. Поэтому нам нужно проконсультироваться с врачами, но я уверен, что он сделает всё возможное, чтобы быть в форме ко вторнику», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Испанский специалист также высказал мнение, что футболисту не потребуется операция. Эдегор получил повреждение плеча в матче 2-го тура АПЛ с «Лидсом», из-за чего не смог выйти в старте во встрече с «Ливерпулем».

Следующий матч «пушкари» проведут на выезде во вторник, 16 сентября, с «Атлетиком» Бильбао в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Материалы по теме
У «Арсенала» теперь новый герой. И нет, это не Дьёкереш!
У «Арсенала» теперь новый герой. И нет, это не Дьёкереш!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android