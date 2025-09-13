Артета высказался о травме Эдегора в матче «Арсенала» с «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что полузащитник Мартин Эдегор в матче 4-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (3:0) получил повторное повреждение плеча. Норвежец вышел в стартовом составе, но покинул поле на 18-й минуте.

«Да, похоже на то. Не знаю, то же ли это место, но травма очень похожа. Ему было некомфортно играть, он сыграл два матча за Норвегию, но, к сожалению, сегодня не смог. Поэтому нам нужно проконсультироваться с врачами, но я уверен, что он сделает всё возможное, чтобы быть в форме ко вторнику», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Испанский специалист также высказал мнение, что футболисту не потребуется операция. Эдегор получил повреждение плеча в матче 2-го тура АПЛ с «Лидсом», из-за чего не смог выйти в старте во встрече с «Ливерпулем».

Следующий матч «пушкари» проведут на выезде во вторник, 16 сентября, с «Атлетиком» Бильбао в рамках общего этапа Лиги чемпионов.