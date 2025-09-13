«Два мусорных гола пропустили». Лунёв — о ничьей «Динамо» со «Спартаком» в 8-м туре РПЛ

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о ничьей в дерби со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров.

— Каково было на последней минуте отбить удар в исполнении Пабло Солари?

— Не знаю, никак. Больше расстраивает, что пропустили два мусорных гола.

— Насколько давление «Спартака» было ощутимо после перерыва?

— Я бы так не сказал, что было колоссальное давление. У нас тоже было много хороших моментов. Естественно, «Спартак» пользовался тем, что мы оставляли пространство при потерях, — сказал Лунёв в эфире «Матч ТВ».

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.