Осер — Монако. Прямая трансляция
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Стали известны причины удалений Станковича и Бривио в матче «Динамо» — «Спартак» в РПЛ

Стали известны причины удалений Станковича и Бривио в матче «Динамо» — «Спартак» в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович и тренер по работе с вратарями Пьерлуиджи Бривио получили красные карточки в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

Согласно данным из официального протокола матча, Станкович был удалён за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра. Бривио, в свою очередь, был наказан за выход на поле во время остановки игры в конфронтационной манере.

Тренерский штаб красно-белых был недоволен решением арбитра Егора Егорова засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло на 45+3-й минуте. В предшествующем взятию ворот эпизоде повреждение получил вингер «Спартака» Маркиньос.

