Стали известны причины удалений Станковича и Бривио в матче «Динамо» — «Спартак» в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович и тренер по работе с вратарями Пьерлуиджи Бривио получили красные карточки в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

Согласно данным из официального протокола матча, Станкович был удалён за использование нецензурных выражений в адрес главного арбитра. Бривио, в свою очередь, был наказан за выход на поле во время остановки игры в конфронтационной манере.

Тренерский штаб красно-белых был недоволен решением арбитра Егора Егорова засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло на 45+3-й минуте. В предшествующем взятию ворот эпизоде повреждение получил вингер «Спартака» Маркиньос.