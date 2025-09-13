Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
22:05 Мск
Микель Артета отметил игру новичков «Арсенала» после победы над «Ноттингем Форест»

Микель Артета отметил игру новичков «Арсенала» после победы над «Ноттингем Форест»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру новичков лондонского клуба после победного матча с «Ноттингем Форест» (3:0). Все голы в матче забили игроки, перешедшие в стан «пушкарей» этим летом. Дублем отметился хавбек Мартин Субименди, а нападающий Виктор Дьёкереш забил свой третий гол в АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Субименди – 32'     2:0 Дьёкереш – 46'     3:0 Субименди – 79'    

«Пятеро новичков, которые вышли на поле, действительно впечатлили. Думаю, чувствуется, что там складываются новые взаимодействия, которые дадут нам новые возможности. Станем ли мы более непредсказуемыми? Нони (Мадуэке), я думаю, тоже сыграл исключительно. Так что мы играли с тройкой нападения, которой никогда раньше не играли, и это стало для них хорошей тренировкой, и сейчас для этого было лучшее время. Это было именно то, что им было нужно, потому что они сыграли много минут, и в целом я очень доволен», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

