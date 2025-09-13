Микель Артета отметил игру новичков «Арсенала» после победы над «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру новичков лондонского клуба после победного матча с «Ноттингем Форест» (3:0). Все голы в матче забили игроки, перешедшие в стан «пушкарей» этим летом. Дублем отметился хавбек Мартин Субименди, а нападающий Виктор Дьёкереш забил свой третий гол в АПЛ.

«Пятеро новичков, которые вышли на поле, действительно впечатлили. Думаю, чувствуется, что там складываются новые взаимодействия, которые дадут нам новые возможности. Станем ли мы более непредсказуемыми? Нони (Мадуэке), я думаю, тоже сыграл исключительно. Так что мы играли с тройкой нападения, которой никогда раньше не играли, и это стало для них хорошей тренировкой, и сейчас для этого было лучшее время. Это было именно то, что им было нужно, потому что они сыграли много минут, и в целом я очень доволен», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».