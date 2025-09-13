Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
22:05 Мск
Галактионов — о матче с «Ахматом»: честь и хвала ребятам, что сумели переломить ситуацию

Галактионов — о матче с «Ахматом»: честь и хвала ребятам, что сумели переломить ситуацию
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат матча 8-го тура Мир РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 46'     1:1 Батраков – 79'    

— Это скорее набранное очко или два потерянных?
— Давайте начнём с того, что долгие паузы после сборных нам давались тяжело, первые игры после них. Когда ты по крупицам команду собираешь в течение недели, всегда есть сложности. Насколько я знаю, соперник тренировался практически одним составом, только Самородов и Гандри были в своих национальных командах. Безусловно, в этом есть преимущество.

Первый тайм ушёл на притирку. Нам немного не хватало быстроты принятия решений, именно в голове, чтобы мы свои действия воплощали в скорость. И соперник действовал очень организованно в обороне, опускаясь большим количеством за линию мяча, что не давало нам возможности наши лучшие качества проявлять.

То, что вышли из раздевалки и тут же пропустили гол, это недоработка. Но дальше — честь и хвала ребятам, что сумели переломить ситуацию, переломить игру, забили. Обменялись острыми эпизодами, когда «Ахмат» имел возможность наказать нас за оплошность в обороне, когда они вылетали в атаку, ну и у нас был момент, у Воробьёва. Понятно, что в душе неприятно. Хотелось бы победить, но по тому, как игра складывалась, хоть буду и банальным, но каждое очко — движение вперёд. Хочется эту ничейную серию переломить, выиграть, но на сегодняшний день всё пока в таком ключе развивается. Ребята у нас нацелены, никаких переживаний нет. Есть свежий взгляд на то, что необходимо исправить, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Новости. Футбол
Все новости RSS

