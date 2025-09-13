Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 13 сентября, календарь, таблица

В субботу, 13 сентября, состоялись четыре матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 13 сентября:

«Пари НН» – «Оренбург» – 3:1;

«Динамо» Москва – «Спартак» – 2:2;

«Ахмат» – «Локомотив» – 1:1;

«Краснодар» – «Акрон» – 2:1.

8-й тур РПЛ продолжится в воскресенье, 14 сентября, тремя матчами. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», у которого 19 набранных очков в восьми встречах. Московский «Локомотив» с 16 очками располагается на втором месте. В зоне вылета находятся «Ростов» и «Сочи», набравшие пять и одно очко соответственно.