Артём Дзюба: желаю «Краснодару» удачи и стать двукратным чемпионом

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Форвард также пожелал «быкам» вновь выиграть чемпионат.

«Да, наверное, «Краснодар» более классная команда сейчас, но и мы достойно смотрелись, играли на встречных курсах. Видно, что мы стали покласснее. Ребята сейчас ещё чуть‑чуть пообвыкнутся, форму наберут. «Краснодар» — хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После восьми сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 14-й строчке, у команды шесть очков.