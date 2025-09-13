Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба: желаю «Краснодару» удачи и стать двукратным чемпионом

Артём Дзюба: желаю «Краснодару» удачи и стать двукратным чемпионом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Форвард также пожелал «быкам» вновь выиграть чемпионат.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Са – 14'     1:1 Дзюба – 23'     2:1 Кривцов – 76'    
Удаления: Коста – 88' / нет

«Да, наверное, «Краснодар» более классная команда сейчас, но и мы достойно смотрелись, играли на встречных курсах. Видно, что мы стали покласснее. Ребята сейчас ещё чуть‑чуть пообвыкнутся, форму наберут. «Краснодар» — хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После восьми сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 14-й строчке, у команды шесть очков.

Материалы по теме
«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android