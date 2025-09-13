Артём Дзюба: желаю «Краснодару» удачи и стать двукратным чемпионом

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение своей команды в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Форвард также пожелал «быкам» вновь выиграть чемпионат.
«Да, наверное, «Краснодар» более классная команда сейчас, но и мы достойно смотрелись, играли на встречных курсах. Видно, что мы стали покласснее. Ребята сейчас ещё чуть‑чуть пообвыкнутся, форму наберут. «Краснодар» — хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
После восьми сыгранных матчей «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 14-й строчке, у команды шесть очков.
- 13 сентября 2025
-
22:36
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:02
-
21:56
-
21:36
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:25
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:43
-
20:36
-
20:31
-
20:26
-
20:16
-
20:12
-
20:11
-
20:10
-
20:09
-
20:06
-
20:05
-
20:04
-
20:02
-
19:59