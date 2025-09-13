Скидки
Дзюба: Кордоба очень много жалуется, падает и симулирует, Даку — форвард номер один сейчас

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о колумбийском форварде «Краснодара» Джоне Кордобе, а также заявил, что игрок «Рубина» Мирлинд Даку является лучшим нападающим Мир РПЛ на данный момент.

«У «Краснодара» не было Кордобы? Ну, конечно же, с ним они более опасны. Я очень высоко его оцениваю как форварда, но с такими габаритами, с такими данными он очень много жалуется, очень много падает, очень много симулирует. Это не нормально для него, для такого здорового. Если Кордоба не будет это делать, я думаю, он от этого будет ещё сильнее. На Кордобу очень много передач, он очень много цепляет. И даже несмотря на то что он всё время постоянно чем-то недоволен, он всё равно очень сильный форвард. Это надо признать.

Все ещё забывают про Даку. Мне немножко обидно за него. Во всех номинациях мы всегда говорим про Кордобу, Угальде, ещё кого-то, но Даку, наверное, номер один на данный момент», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

