«Зенит» стал первым финалистом женского Кубка России по футболу
Завершился ответный матч 1/2 финала Winline Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ксенией Горячевой (Рязань). «Зенит» одержал победу со счётом 4:3. В первом матче сине-бело-голубые выиграли со счётом 1:0.

В составе «Зенита» отличились Екатерина Пантюхина (с пенальти), Жозеф Кики Швендески Маселюс и Дарина Ишмухаметова (дважды). За «Локомотив» голами отметились Виктория Козлова и Яна Шеина (с пенальти). Ещё один мяч в свои ворота забила Вероника Куропаткина.

Второй полуфиналист определится в паре ЦСКА — «Спартак» завтра, 14 сентября.

