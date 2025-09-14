Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Холуд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бителло забивал в бинтах, Станковича оттаскивали, Тюкавин вернулся. Фото ничьей в дерби

Бителло забивал в бинтах, Станковича оттаскивали, Тюкавин вернулся. Фото ничьей в дерби
Аудио-версия:
Комментарии

13 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались столичные команды «Динамо» и «Спартак». В качестве главного арбитра матча выступил Егор Егоров. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Перед матчем состоялась минута молчания в память о скоропостижно скончавшемся фотографе «Спартака» Александре Ступникове.

Счёт был открыт на 19-й минуте: нападающий гостей Ливай Гарсия воспользовался несогласованностью в обороне «Динамо». Уже на 26-й минуте полузащитник «Динамо» Бителло ударом со штрафного забил ответный мяч. На 45+3-й минуте Бителло оформил дубль и вывел хозяев вперёд. В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку. На 63-й минуте во второй раз забил Ливай Гарсия, зафиксировав окончательный счёт в матче.

Также отметим, что в конце встречи на замены вышли восстановившиеся после травм Константин Тюкавин («Динамо») и Тео Бонгонда («Спартак»).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android