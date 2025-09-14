Бителло забивал в бинтах, Станковича оттаскивали, Тюкавин вернулся. Фото ничьей в дерби

13 сентября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» прошёл матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались столичные команды «Динамо» и «Спартак». В качестве главного арбитра матча выступил Егор Егоров. Встреча завершилась вничью — 2:2.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Перед матчем состоялась минута молчания в память о скоропостижно скончавшемся фотографе «Спартака» Александре Ступникове.

Счёт был открыт на 19-й минуте: нападающий гостей Ливай Гарсия воспользовался несогласованностью в обороне «Динамо». Уже на 26-й минуте полузащитник «Динамо» Бителло ударом со штрафного забил ответный мяч. На 45+3-й минуте Бителло оформил дубль и вывел хозяев вперёд. В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку. На 63-й минуте во второй раз забил Ливай Гарсия, зафиксировав окончательный счёт в матче.

Также отметим, что в конце встречи на замены вышли восстановившиеся после травм Константин Тюкавин («Динамо») и Тео Бонгонда («Спартак»).