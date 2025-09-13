Тренер «Локо» Галактионов ответил на вопрос о сроках возвращения Пиняева после травмы

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о сроках возвращения травмированного крайнего нападающего Сергея Пиняева в общую группу.

— Когда ожидается возвращение Сергея Пиняева?

— Надеемся, что он уже на последнем отрезке находится перед возвращением в группу. Его показатели все улучшаются. Абсолютно уверен, что он нам в этой части добавит остроты, голевых моментов, действий, скорости, опцию для вариативности и решения задач. Это наш основной футболист, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 20-летний Пиняев провёл два матча во всех турнирах, где отметился одним забитым голом.