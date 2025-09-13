У Карпина две победы и ничья в последних трёх матчах со «Спартаком»
Поделиться
Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин не проиграл московскому «Спартаку» в третьем матче подряд. В рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграли вничью с командой Деяна Станковича — 2:2. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
Два предыдущих матча со «Спартаком» Карпин провёл в статусе главного тренера «Ростова» и одержал две победы. В 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России жёлто-синие одержали две победы над столичным клубом (1:0, 2:1) в ноябре 2024 года.
После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 сентября 2025
-
00:13
-
00:01
- 13 сентября 2025
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:47
-
23:31
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
23:05
-
22:58
-
22:49
-
22:36
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:02
-
21:56
-
21:36
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:25
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:43