У Карпина две победы и ничья в последних трёх матчах со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин не проиграл московскому «Спартаку» в третьем матче подряд. В рамках 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграли вничью с командой Деяна Станковича — 2:2. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Два предыдущих матча со «Спартаком» Карпин провёл в статусе главного тренера «Ростова» и одержал две победы. В 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России жёлто-синие одержали две победы над столичным клубом (1:0, 2:1) в ноябре 2024 года.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.