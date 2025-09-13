Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Киву высказался после поражения от «Ювентуса»

Тренер «Интера» Киву высказался после поражения от «Ювентуса»
Аудио-версия:
Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал поражение своей команды от «Ювентуса» (3:4) в матче 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026.

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 3
Интер М
Милан
1:0 Келли – 14'     1:1 Чалханоглу – 30'     2:1 Йылдыз – 38'     2:2 Чалханоглу – 65'     2:3 Тюрам – 76'     3:3 Тюрам-Юльен – 83'     4:3 Аджич – 90+1'    

«Мы показали действительно сильную игру как в первом, так и во втором тайме. Мы дважды уступали, но отыгрывались. Нам немного не хватило хладнокровия, чтобы понять, как действовать по-другому, особенно в последние 10 минут. Я всегда смотрю на игру команды в целом, а не на отдельных футболистов. Я просто хочу сказать, что нам следовало лучше справляться в некоторых ситуациях, особенно учитывая, что они просто выбивали мяч за пределы поля, когда сталкивались с проблемами.

Чалханоглу? Для меня это общая игра и характер, который мы проявили с самого начала, когда переломили ход игры. Чалханоглу сделал то, чего мы от него ожидали, это его уровень и то, что он привносит в команду.

Речь идёт о чтении игры, о понимании, когда действовать, а когда нет, и о контроле над ситуацией, когда ты так упорно трудился, чтобы отыграться. Это урок, на котором нужно учиться. Мы извлекаем положительные уроки из нашей игры, даже если расстроены тем, что не победили. Мы сосредоточимся на том, что мы сделали хорошо, даже если результат этого не отражает. Нам нужно продолжать работать, сохранять спокойствие и ясность мысли, чтобы добиться результатов, потому что эта команда усердно работает и преуспевает», – приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

Миланцы заработали три очка в трёх турах итальянского чемпионата и располагаются на 11-й строчке в турнирной таблице.

