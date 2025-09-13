Акинфеев поздравил болельщиков ЦСКА с 50-летием со дня основания фанатского движения

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев обратился к болельщикам команды в честь 50-летнего юбилея фанатского движения армейцев. Днём основания фанатского движения ЦСКА считается 13 сентября 1975 года, когда армейцы уступили московскому «Спартаку» (1:3).

«50 лет лучшему фанатскому движению планеты. С датой, друзья мои!» — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основную команду красно-синих вратарь выступает с 2003 года. За это время на его счету 805 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых он пропустил 723 мяча и провёл 334 «сухие» встречи.