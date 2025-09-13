Скидки
Игрок «Спартака» Зобнин — об удалении Станковича: футбол мы любим за эмоции

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об удалении главного тренера команды Деяна Станковича в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2), а также прокомментировал дубль нападающего красно-белых Ливая Гарсии.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Футбол — игра, где много как эмоций, так и ошибок. В каких‑то случаях судьям, наверное, можно быть чуть‑чуть поспокойнее, хотя они тоже делают свою работу. Поэтому здесь двоякая ситуация. Но футбол мы любим за эмоции. Поэтому здесь сами думайте (улыбается).

Гарсия забил сегодня, хорошо, помогал команде. Угальде прилетел только вчера поздно вечером, после сборных всегда тяжело. Ливай молодец, забил важные голы», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» располагается на седьмой строчке, заработав 12 очков.

Комментарии
