«Это был странный матч». Тренер «Ювентуса» Тудор – о победе над «Интером» со счётом 4:3

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор дал комментарий касательно победы своей команды в матче 3-го тура Серии А с «Интером» (4:3). Победный гол на 90+1-й минуте забил полузащитник Василие Аджич.
«Это был странный матч, полный голов и изменений в счёте. В конце концов, исход таких игр иногда решают такие голы, как гол Аджича, у которого есть такие способности. Он заслужил выход на поле, в последнее время он показывает себя с лучшей стороны. Это большая победа, потому что мы играли против сильной команды высокого уровня. Конечно, мы могли бы лучше справиться с некоторыми моментами во время игры, но мы счастливы», – приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».
Хорватский специалист также положительно отреагировал на возвращение после травмы защитника Хуана Кабаля. После трёх матчей итальянской Серии А «Ювентус» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице.
- 14 сентября 2025
-
00:13
-
00:01
- 13 сентября 2025
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:47
-
23:31
-
23:30
-
23:18
-
23:08
-
23:05
-
22:58
-
22:49
-
22:36
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:02
-
21:56
-
21:36
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:25
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:56
-
20:47
-
20:45
-
20:45
-
20:43