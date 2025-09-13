«Это был странный матч». Тренер «Ювентуса» Тудор – о победе над «Интером» со счётом 4:3

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор дал комментарий касательно победы своей команды в матче 3-го тура Серии А с «Интером» (4:3). Победный гол на 90+1-й минуте забил полузащитник Василие Аджич.

«Это был странный матч, полный голов и изменений в счёте. В конце концов, исход таких игр иногда решают такие голы, как гол Аджича, у которого есть такие способности. Он заслужил выход на поле, в последнее время он показывает себя с лучшей стороны. Это большая победа, потому что мы играли против сильной команды высокого уровня. Конечно, мы могли бы лучше справиться с некоторыми моментами во время игры, но мы счастливы», – приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».

Хорватский специалист также положительно отреагировал на возвращение после травмы защитника Хуана Кабаля. После трёх матчей итальянской Серии А «Ювентус» набрал девять очков и занимает первое место в турнирной таблице.